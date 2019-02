Bestenfalls kann man festhalten, dass sich Umsatz undGewinn 2018 bei den Düsseldorfern flach entwickelten (jeweils 2 bis 3 % Plus). Statt wie prognostiziert 6,04 € an Gewinn je Aktie einzufahren, wurden es 6,01 €. Na und? Kein Zweifel besteht daran, dass der Konsumgüter-Hersteller 2019 Geld ausgeben muss, um in neue Produkte zu investieren sowie die Digitalisierung voranzutreiben. Indes: Das wird die Marge senken. Trotzdem muss es sein. Zudem dürfte dies in den Kurs inzwischen eingepreist sein. Wir setzen bei Henkel nun ein Kauflimit!



