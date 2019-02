Das Analysehaus RBC hat Sunrise Communications auf "Outperform" mit einem Kursziel von 97 Franken belassen. Der Markt sei skeptisch, was die Fähigkeit des schweizerischen Telekomkonzerns zur Übernahme der Liberty-Global-Tochter UPC angehe, schrieb Analyst Julio Arciniegas in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Daher preise die Aktie trotz der im Sektorvergleich überdurchschnittlichen Bewertung den Nutzen einer solchen Transaktion nicht vollständig ein./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 14:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / 14:30 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0108 2019-02-07/22:32

ISIN: CH0267291224