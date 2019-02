Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Leoni nach einer Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die massive Senkung der Geschäftsziele unterstreiche einmal mehr die schlechte Funktion der Frühwarnsysteme des Autozulieferers, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese deutlich negativen Nachrichten dürften die Konsensschätzung für den operativen Gewinn (Ebit) 2019 um rund 40 Prozent nach unten bringen. Laskawi kündigte an, seine Prognosen nach der anstehenden Telefonkonferenz mit dem Management zu überarbeiten./edh/la

