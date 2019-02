Der Maschinenbauer Isra Vision will seinen Aktionären eine höhere Dividende zahlen. Die Auszahlung an die Anteilseigner soll für das Geschäftsjahr 2017/18 um 27 Prozent auf 0,15 Euro pro Aktie steigen, teilte das TecDAX-Unternehmen am Freitag mit. Im Dezember bei der Vorlage der Jahresbilanz war noch von einer Dividende "in ähnlicher Höhe" wie im Vorjahr die Rede gewesen./stk/fba

ISIN DE0005488100

