Übergeordnet herrscht beim Immobilienkonzern Vonovia ein langfristiger Aufwärtstrend, im Bereich von rund 45 Euro scheint sich jedoch eine größere Widerstandszone zu befinden. Zwar ist die Grundtendenz noch immer positiv, mit dem Rücksetzer von den Augusthochs aus 2018 um 44,88 Euro im gestrigen Handel muss aber kurzfristig ein Pullback einkalkuliert werden. Dieser dürfte in einer ersten Reaktion zwar nicht sehr tief ausfallen, birgt jedoch bei der aktuellen Konstellation seit August letzten Jahres die Gefahr einer Ausdehnung zu einem großen Doppelhoch und damit mittelfristigen Verkaufssignal.

Aus Sicht von nur wenigen Handelstagen bietet sich an aktueller Stelle eine abwärts gerichtete Strategie auf die erste markante Horizontalunterstützung aus November letzten Jahres an. Der seit Anfang 2019 bestehende Aufwärtstrend sollte zunächst noch nicht in Gefahr geraten. Erst wenn es zu größeren Abgaben unter wichtige Triggerpunkte wie beispielshalber die gleitenden Durchschnitte ...

