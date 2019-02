Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen zum vierten Quartal von 6,12 auf 6,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine 2019er Schätzungen für die spanische Großbank enthielten nun höher angenommene Kostenrisiken für das Türkei-Geschäft, schrieb Analyst Jose Abad in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese würden von erhöhten Ertragsprognosen nur zum Teil wettgemacht./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / 00:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-02-08/08:16

ISIN: ES0113211835