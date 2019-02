Media Markt/Saturn ist in Deutschland die Nummer eins für Konsumelektronik und weiße Ware. Damit setzt man in Deutschland rd. 50 % mehr um als Amazon. Heute berichtet Ceconomy über einen gestiegenen Marktanteil, leicht gesteigerte Ergebnisse bereinigt um Managementkosten im ersten Quartal und einen bestätigten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr - also keine neuen Hiobsbotschaften. Im Onlinegeschäft gelang ein Plus von 28 % (womit man Amazon in den Schatten gestellt haben dürfte) und der Anteil zum Gesamtumsatz erreichte 14,6 % nach 11,6 % im Vorjahr. Der Marktanteil wurde somit weiter ausgebaut. Im laufenden Jahr geht es darum den Einkauf zu zentralisieren (ein grober Fehler des alten Managements) und die Rabattierungs-Politik effizienter zu gestalten. Darin liegt erhebliches Margenpotenzial und die eigentliche Story für ein Comeback. Der Bewertungsansatz ist bei über 21 Mrd. € Umsatz, aber nur 1,3 Mrd. € Marktkapitalisierung nicht hoch. Die volatile Bodenbildung hat begonnen.



