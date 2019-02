Die britische Investmentbank Barclays hat Fiat Chrysler von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 18 auf 15 Euro gesenkt. Analyst Brian Johnson begründete sein neues Anlagevotum mit den unerwartet schwachen Geschäften und den eingetrübten Aussichten des Autokonzerns in der nordamerikanischen Freihandelszone Nafta. Deshalb habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 deutlich reduziert, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / 02:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2019 / 05:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

