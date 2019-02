FRANKFURT (Dow Jones)--Der Duft- und Aromenhersteller Symrise hat sich im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens bei Investoren rund 400 Millionen Euro beschafft. Es seien 5.614.036 neue Aktien zum Preis von je 71,25 Euro platziert worden, teilte der Konzern am Freitagmorgen mit, der am Vortag die Kapitalerhöhung angekündigt hatte. Mit den Mitteln will die Gesellschaft ihre jüngsten Zukäufe refinanzieren.

Symrise hatte Anfang Februar mitgeteilt, die Aktivitäten im Bereich Heimtiernahrung zu stärken und dafür die drei US-Unternehmen International Dehydrated Foods, American Dehydrated Foods und IsoNova Technologies zu kaufen. Die Übernahme hat ein Gesamtvolumen von rund 900 Millionen Dollar und wurde zunächst über einen Brückenkredit finanziert.

Die neuen Aktien sollen laut Symrise voraussichtlich am 11. Februar 2019 zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und dann am 12. Februar 2019 in den Handel einbezogen werden.

February 08, 2019

