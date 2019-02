Die Regierung in Südkorea hat große Pläne, eine Wasserstoffwirtschaft auf die Beine zu stellen. Das berichtete die Zeitung The Hankyoreh. Nel aus Norwegen steht in den Startlöchern. DER AKTIONÄR hat bei Nel-CEO Jon André Løkke nachgefragt, wie das Unternehmen von den Entwicklungen in Südkorea profitieren will und welche Folgen die Wasserstoff-Offensive von Hyundai für andere Regionen hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...