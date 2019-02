Der Technologiekonzern Isra Vision AG (ISIN: DE0005488100) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2017/2018 eine Dividende von 0,15 Euro ausbezahlen. Dies ist eine Anhebung um 27 Prozent. Isra Vision erhöht damit zum neunten Mal in Folge die Dividende. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 29,15 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,51 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 19. März ...

