Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Das geldpolitische Entscheidungskomitee (MPC) der britischen Notenbank hat sich gestern einstimmig für eine Beibehaltung der Bank Rate bei 0,75% ausgesprochen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Allerdings hätten sich die Währungshüter pessimistischer bezüglich der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung in Großbritannien gezeigt. So rechne die Notenbank in ihrem Inflationsbericht nur noch mit einem BIP-Wachstum von 1,2% für 2019 und 1,5% für 2020 (zuvor: jeweils 1,7%). Dabei würden die britischen Währungshüter vor allem die Unsicherheiten über den "Brexit"-Prozess als Grund für die deutliche Eintrübung der Wachstumsaussichten ansehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...