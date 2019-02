Precision Surfacing Solutions (ehemals Lapmaster Wolters Group), ein weltweit führender Anbieter von Equipment und Dienstleistungen für das Präzisionsläppen, Polieren, Schleifen und Honen, gab heute bekannt, dass er das Geschäft für Wafergeräte und Serviceleistungen des Photovoltaik- und Spezialsubstrat-Materials (für die Halbleiter- und Saphirindustrie) von Meyer Burger (mit Sitz in Thun, Schweiz) übernehmen wird.

Brian Nelson, Chief Executive Officer von PSS: "Die Übernahme des Wafertechnologieportfolios von Meyer Burger wird es uns ermöglichen, unsere Aktivitäten in unseren Schlüsselmärkten, insbesondere in den Segmenten Halbleiter und Unterhaltungselektronik, weiter zu stärken und auszubauen. Unsere hochmoderne Peter Wolters AC microLine-Technologie (hergestellt in Rendsburg, Deutschland) wird bereits von führenden Substratwaferherstellern eingesetzt, und wir sind der Meinung, dass die Erweiterung der MB-Waferlinie erhebliche Cross-Selling-Möglichkeiten mit unserem bestehenden Kundenstamm ermöglichen und auch die Möglichkeit bieten wird, einen konkurrenzlosen globalen Service und technischen Support anzubieten.

PSS beabsichtigt, das Know-how der lokalen Belegschaft von Meyer Burger zu nutzen und die Produktentwicklung sowie die Fertigungsaktivitäten bei Nicht-PV-Waferanwendungen in Thun (Schweiz) fortzusetzen, wo sie einen langfristigen Mietvertrag mit Meyer Burger abgeschlossen hat. Die Aktivitäten zur Produktion von Photovoltaik-Wafersystemen bleiben in China bestehen. PSS wird weiterhin den globalen Service-Support für alle aktuellen und zukünftigen Wafering-Kunden weltweit sicherstellen. PSS wird am Standort Thun rund 70 Mitarbeiter und weitere 26 weltweit übernehmen. Chief Technical Officer der PSS-Gruppe, Brett Rosenthal, kommentierte weiter: "Mit der Übernahme von Meyer Burger verfügt die PSS-Gruppe über eine Reihe talentierter technischer und fachlicher Mitarbeiter. Ich freue mich darauf, dass sie mein globales Engineering-Team verstärken und ihre Expertise innerhalb der Gruppe einsetzen."

Hans Brändle, CEO von Meyer Burger: "Obwohl Meyer Burger aus der Waferindustrie hervorgegangen ist, liegt unser Hauptaugenmerk heute auf der PV-Zellbeschichtung und der Modulverbindungstechnik. Als neuer Eigentümer unseres Waferportfolios und mit seiner Präsenz in der Halbleiterindustrie ist PSS bestens positioniert, um die Synergien mit unseren Wafertechnologien voll auszuschöpfen. Ich freue mich sehr, dass wir mit PSS als neuem Eigentümer eine Lösung gefunden haben, die für beide Seiten vorteilhaft ist und gleichzeitig Arbeitsplätze und Technologie-Know-how in Thun sichert."

Der Abschluss der Akquisition unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Die Transaktion wird voraussichtlich gegen Ende des ersten Quartals 2019 abgeschlossen. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt 50 Mio. CHF in bar, was dem ungefähren einmaligen Nettoumsatz des Wafering-Equipmentgeschäfts entspricht. Der Vertrag beinhaltet auch eine Earn-out-Komponente, die auf bestimmten Umsatzniveaus im Jahr 2019 basiert. Sowohl Meyer Burger als auch PSS sehen in der Transaktion einen wichtigen strategischen Meilenstein, der zwei globale Technologieführer weiter stärken wird.

Kelly Cavitt, Group Chief Financial Officer von PSS: "Wir freuen uns, mit Meyer Burger eine endgültige Einigung erzielt zu haben und sind überzeugt, dass diese Übernahme ein Gewinn für beide Unternehmen ist. Mit der Übernahme des Wafering-Equipmentgeschäfts verfügt PSS über eine weitere hoch angesehene Präzisionstechnologie und stärkt die langfristigen finanziellen Aussichten für den Konzern weiter."

Precision Surfacing Solutions hat die anspruchsvollsten Probleme der Präzisionsoberflächenbearbeitung gelöst. Mit Hunderten von Jahren Erfahrung in jeder unserer Marken kann PSS auf eine lange Erfolgsgeschichte bei der Entwicklung kostengünstiger Verarbeitungslösungen für nahezu jede Anwendung zurückblicken.

Über Precision Surfacing Solutions (PSS)

PSS ist ein globaler Branchenführer in der Entwicklung von Technologien zur Herstellung von Oberflächen mit Mikrometergenauigkeit. Unter den bekannten Marken Lapmaster, Peter Wolters, ELB, aba, MICRON, REFORM und KEHREN hat PSS eine lange Tradition in der erfolgreichen Entwicklung kostengünstiger Prozesslösungen für das Läppen, Polieren, Feinschleifen, Bürstenentgraten, Schleichgangschleifen, Bohrerhonen, Doppelscheibenschleifen und Polieren durch ein expandierendes Netz von Vertriebs- und Service-Niederlassungen auf der ganzen Welt. Die mehr als 9.000 aktiven globalen Kunden des Unternehmens nutzen die Technologie der Präzisions-Schleifbearbeitung für verschiedene Anwendungen der Präzisionsbearbeitung beim Endverbraucher. PSS hat seinen Hauptsitz in Mt. Prospect, Illinois, und beschäftigt über 900 Mitarbeiter in dreizehn Produktionsstätten auf drei Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.precision-surface.com.

Über Meyer Burger Technology Ltd

Meyer Burger ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich auf innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien spezialisiert hat. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie), während seine Kompetenzen und Technologien auch wichtige Bereiche der Halbleiter- und Optoelektronikindustrie sowie andere ausgewählte High-End-Märkte auf Basis von Halbleitermaterialien umfassen. Als internationale Premiummarke bietet Meyer Burger ihren Kunden in der PV-Industrie überlegene Produkte und innovative Lösungen für die Herstellungsprozesse von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen erheblichen Mehrwert und differenziert sich deutlich vom Wettbewerb, indem es sich auf Kerntechnologien der Wertschöpfungskette konzentriert. Das umfassende Produktportfolio von Meyer Burger wird durch ein weltweites Servicenetz mit Ersatzteilen, Verbrauchsmaterialien, Prozess-Know-how, Kundensupport, After-Sales-Services, Schulungen und anderen Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicezentren in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, den Niederlanden, der Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen intensiv an der Erschließung neuer Märkte wie Südamerika, Afrika und dem arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology Ltd sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker: MBTN). Weitere Informationen finden Sie unter www.meyerburger.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

