Der DAX baute gestern seine anfänglichen Verluste im Laufe des Tages immer weiter aus. Am Ende des Handels stand ein deutliches Minus von 2,7 Prozent auf der Kurstafel. Damit notierte er 300 Punkte tiefer als am Mittwoch, aber noch über 11.000 Zähler.



Marktidee: Dow Jones. Der Dow Jones hat bisher ein starkes Jahr 2019 erlebt. Zur Wochenmitte stieg der US-Leitindex auf ein neues Neun-Wochen-Hoch. Anschließend startete allerdings ein Pullback bis an eine bedeutende Unterstützung. Jetzt ist es wichtig diese Supportzone zu verteidigen. Ansonsten könnte es zu einer ausgeprägten Korrekturphase kommen.