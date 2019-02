Manche von uns haben in ihrer Jugendzeit einige Geschichten aus Tausendundeiner Nacht gelesen. Die 270. Geschichte aus dieser Sammlung (wer weiß, wozu man dieses unnütze Wissen mal braucht...) handelt von Ali Baba und den 40 Räubern.



Ein in vielen Sprachen leicht über die Zungen gehender Name, den sich genialerweise auch Jack Ma für sein 1999 gegründetes Unternehmen Alibaba sicherte. In unserem heutigen X-perten-Video betrachten wir Alibaba sowohl von der fundamentalen als auch von der charttechnischen Seite. Und haben passend für Investoren, die im Jahr des Schweins in China steigende Kurse erwarten, auch ein Zertifikat im Gepäck, mit dem Anleger in 20 verschiedene chinesische Firmen gleichzeitig investieren können.