Die windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL193), einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa und für Kunden in China,

gibt nach der Veröffentlichung der vorläufigen Umsatzzahlen und der Liquiditätsentwicklung am 9. Januar 2019 im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung nun das vorläufige operative Ergebnis für das vierte Quartal (Q4) und das Gesamtjahr (GJ) 2018 bekannt. Auf Basis von vorläufigen Zahlen erwirtschaftete der Konzern in Q4 2018 ein bereinigtes (ber.) EBIT von -2,4 Mio. Euro, was einer ber. EBIT-Marge von -9,0 % entspricht. Für den gleichen Zeitraum konnte windeln.de den Umsatz um 18% auf 26,3 Mio. Euro steigern. In GJ 2018 erzielte windeln.de nach vorläufigen Zahlen ein ber. EBIT von -18,4 Mio. Euro (-17,6% ber. EBIT-Marge) und Umsätze in Höhe von 104,8 Mio. Euro (GJ 2017: 188,3 Mio. Euro ohne Feedo). Die Umsatzveränderung von +0,1 Mio. Euro gegenüber der Veröffentlichung vom 9. Januar 2019 resultiert aus Erträgen aus Werbedienstleistungen, deren Kalkulation erst nachträglich fertiggestellt wurde.

Außerdem hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital von derzeit 3.113.647 Euro, eingeteilt in 3.113.647 Inhaberaktien, um bis zu 6.850.023 Euro auf bis zu 9.963.670 Euro in Form einer Bezugsrechtskapitalerhöhung zu erhöhen.

Umsatzwachstum in China und DACH-Region, Stabilisierung des Umsatzes bei Bebitus-Shops

Das Geschäft in China erholte sich in Q4 2018 nach dem herausfordernden Marktumfeld in den ersten neun Monaten des Jahres. Demzufolge betrug der vorläufige Umsatz in Q4 2018 in China 15,8 Mio. Euro (GJ 2018: 56,7 Mio. Euro). Das entspricht einer Steigerung von +33,8% im Vergleich zu Q3 2018, die auf starke Verkaufsaktionen am Singles Day (11.11.) und Black Friday zurückzuführen ist.

Die Umsatzerlöse in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) beliefen sich in Q4 2018 auf vorläufiger Basis auf 5,9 Mio. Euro (24,2 Mio. Euro im GJ 2018). Dies ist eine Steigerung von +4,1% im Vergleich zu Q3 2018, die auf starke Weihnachtsverkäufe und Verkaufsaktionen (z.B. Black Friday) sowie auf die Reduzierung des Lagerbestands zurückzuführen ist.

Im "Restlichen Europa" (RoE) außerhalb von DACH, hauptsächlich den von Bebitus abgedeckten Ländern Spanien, Portugal und Frankreich, erzielte der Konzern in Q4 2018 einen Umsatz von 4,5 Mio. Euro (GJ 2018: 23,9 Mio. Euro). Dies ist ein Rückgang von -3,0% gegenüber Q3 2018 aufgrund des anhaltenden Fokus auf Margenverbesserungen und einen profitableren Umsatzmix.

Verbesserter Deckungsbeitrag und weitere Kostensenkungen ...

