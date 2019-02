München (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief": Der neue Vorstandsvorsitzende Guido Kerkhoff warb in seinen Ausführungen auf der Hauptversammlung am 1. Februar in Bochum für eine Aufteilung des Konzerns, wie Thorsten Renner in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichtet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...