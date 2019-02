Pressemitteilung der DIC Asset AG:

DIC Asset AG steigert FFO auf Rekordniveau von 68 Mio. EUR in 2018; Dividende auf 48 Cent angehoben (im Vorjahr 44 Cent)

- FFO signifikant um 13 % auf 68,0 Mio. EUR gesteigert- Konzernergebnis mit 47,6 Mio. EUR erneut auf hohem Niveau - Dividendenvorschlag 0,48 EUR- Commercial Portfolio: EPRA-Leerstand sinkt um 24 % auf 7,2 %; Like-for-like-Mieteinnahmen +2,7 %; rund 160 Mio. EUR Wertzuwachs ohne Transaktionen (+10,4 %)- Erträge Fondsgeschäft um 73 % auf 37,3 Mio. EUR gestiegen- Prognose 2019: FFO-Anstieg auf 70-72 Mio. EUR

Die DIC Asset AG, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat am heutigen Freitag ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht und blickt auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.

Das operative Ergebnis (FFO) wuchs signifikant um 13 % auf 68,0 Mio. Euro (Vorjahr: 60,2 Mio. Euro) und erreicht damit Rekordniveau. Dies ist insbesondere auf die hervorragende Performance der Trading-Plattform im Fondsgeschäft und die damit deutlich höheren transaktionsbedingten Managementerträge zurückzuführen. Das Konzernergebnis liegt bei 47,6 Mio. Euro und stieg um 6 % - ohne den Einmaleffekt in 2017 durch den Aktientausch der Anteile an der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG in Aktien an der TLG Immobilien AG. Die Assets under Management (AuM) liegen zum 31. Dezember 2018 bei 5,6 Mrd. Euro (Vorjahr: 4,4 Mrd. Euro).

