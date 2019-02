Die Hiobsbotschaften des Autozulieferers Leoni haben am Freitag die Kurse der Automobilhersteller und deren Zulieferer belastet. Im Dax reichten die Kursverluste von 0,7 für VW bis zu 1,1 Prozent bei Infineon . Im MDax gerieten mit Schaeffler , Dürr und Osram weitere Branchentitel unter Druck. Leoni-Papiere büßten fast ein Viertel ihres Börsenwerts ein.

Das Ausmaß, in dem Leoni die Erwartungen verfehlt habe, sei "alarmierend", sagte Analyst Christian Glowa von der Bank Hauck & Aufhäuser. Es zeige, dass es dem Unternehmen an ein Stück weit an Zugriff auf die eigenen Aktivitäten mangele. Die Kosten für eine potenzielle Restrukturierung seien jedoch noch unklar.

Einen "Big Miss", ein starkes Verfehlen der Erwartungen, nannte auch Analyst Jose Asumendi von JPMorgan den operativen Gewinn (Ebit) von Leoni im vergangenen Jahr. Dieser habe die Zielvorgabe des Unternehmens um 26 Prozent verfehlt. Nach dem Dividendenausfall bei Leoni könne dies nun auch bei ElringKlinger und Schaeffler drohen, warnte der Experte zugleich./bek/mis

ISIN DE0005565204 DE0005408884 DE0007664039 DE0006231004 DE000SHA0159

