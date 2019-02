Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Leoni zunächst noch auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Eckdaten des Autozulieferers seien der "perfekte Sturm", schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe zwar mit enttäuschenden Ergebnissen gerechnet, aber nicht in diesem Ausmaß. Leoni sei ein Restrukturierungsfall mit Kosten in noch nicht absehbarer Höhe. Der Experte dürfte seine Schätzungen und seine Einstufung der Aktie nun überarbeiten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / 09:05 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2019 / 09:06 / MEZ

ISIN DE0005408884

AXC0077 2019-02-08/09:47