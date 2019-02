One Group, Luana, ZBI, Hannover Leasing und Zinsland: Zahlreiche Emittenten planen die Schließung ihrer Beteiligungsangebote. Interessierte Anleger sollten sich ihren Beitritt also rechtzeitig sichern.One Group: ProReal Deutschland 6 schließt zum 28. Februar 2019Über die Vermögensanlage ProReal Deutschland 6 können sich Privatanleger erneut an Wohnbauentwicklungen in Deutschland beteiligen. Dabei kann die Emittentin auf die Expertise in der Projektentwicklung sowohl der One Group als auch auf die Erfahrung und Projektpipeline der Muttergesellschaft ISARIA Wohnbau AG, einer der führenden Projektentwicklungsgesellschaften in München und Hamburg, zurückgreifen. Prognostiziert werden eine Laufzeit von etwa drei Jahren und Gesamtrückflüsse in Höhe von 120,25 Prozent. Ein Beitritt ist ab 10.000 Euro möglich. Die Zeichnungsfrist für das Angebot endet Ende Februar.

