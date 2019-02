=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen Santiago de Chile - Züblin International GmbH Chile SpA, eine Tochtergesellschaft der börsenotierten STRABAG SE, konnte den Vertrag mit Mina Candelaria Subterránea für weitere vier Jahre verlängern. Die Auftragssumme beträgt EUR 65 Mio. Die Tagebau- und Untertagemine Candelaria in Copiapó in der Region Atacama, 650 km nördlich der Stadt Santiago, versorgt einen Konzentrator vor Ort mit 75.000 t Kupfererz pro Tag. Seit Anfang 2005 ist ZÜBLIN Chile an den Arbeiten beteiligt. Die Vertragsverlängerung umfasst unter anderem 22.400 m horizontale Erschließung sowie 1.771.000 t Materialverladung und -transport. Mit dieser Erweiterung wird ZÜBLIN die horizontale Entwicklung von insgesamt 58.400 m überwachen. "Wir sind seit 14 Jahren in Chile tätig und haben die Ressourcen und Prozesse in jedem der Projekte, an denen wir beteiligt waren, optimiert. Die Verlängerung des Vertrags mit Mina Candelaria Subterránea ist ein Beweis dafür und macht uns stolz.", sagt Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE und führt weiter fort "Die Erfolge verdanken wir hauptsächlich den Arbeiten des Teams vor Ort, die ihre Verpflichtungen verantwortungsbewusst und professionell erfüllt haben." Rückfragehinweis: STRABAG SE Diana Neumüller-Klein Head of Corporate Communications & Investor Relations Tel: +43 1 22422-1116 diana.klein@strabag.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/5/10264378/0/STRABAG_Candelaria_Feb19_d.pdf

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2019 03:40 ET (08:40 GMT)