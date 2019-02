Wien (www.anleihencheck.de) - Sichere Häfen wie amerikanische oder deutsche Staatsanleihen waren gestern gefragt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Verantwortlich dafür sei eine Mischung aus negativem Newsflow zum US-chinesischen Handelskonflikt sowie deutlich nach unten genommenen (damit aber realistischeren) Wachstumsprognosen der EU-Kommission gewesen. In Sachen Handelskonflikt werde zwar am Montag wie geplant eine hochrangige US-Delegation (Lighthizer, Mnuchin) nach Peking reisen. Anders als erhofft werde es aber vor der von Trump bis Ende des Monats gesetzten Frist für eine Einigung kein Treffen zwischen ihm und Staatspräsident Xi Jinping geben, so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...