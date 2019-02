Die britische Investmentbank HSBC hat Enel von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 4,00 auf 5,10 Euro angehoben. Analyst Adam Dickens hob in einer am Freitag vorliegenden Studie die klare Strategie und die verlässliche Dividende des italienischen Energiekonzerns positiv hervor. Nach der starken Kurserholung werde es im unsicheren Wirtschaftsumfeld aber nun schwieriger./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 14:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-02-08/10:10

ISIN: IT0003128367