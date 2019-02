Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen,

hat am heutigen Freitag ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht und blickt auf ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.

Das operative Ergebnis (FFO) wuchs signifikant um 13 % auf 68,0 Mio. Euro (Vorjahr: 60,2 Mio. Euro) und erreicht damit Rekordniveau. Dies ist insbesondere auf die hervorragende Performance der Trading-Plattform im Fondsgeschäft und die damit deutlich höheren transaktionsbedingten Managementerträge zurückzuführen. Das Konzernergebnis liegt bei 47,6 Mio. Euro und stieg um 6 % - ohne den Einmaleffekt in 2017 durch den Aktientausch der Anteile an der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG in Aktien an der TLG Immobilien AG. Die Assets under Management (AuM) liegen zum 31. Dezember 2018 bei 5,6 Mrd. Euro (Vorjahr: 4,4 Mrd. Euro).

Für das Jahr 2018 wird der Vorstand der DIC Asset AG der Hauptversammlung am März 2019 aufgrund des erfolgreichen Geschäftsjahres eine erhöhte Dividende von 0,48 Euro je Aktie vorschlagen, die auch als Aktiendividende zur Verfügung steht. Die Dividendenrendite in Bezug auf den Jahresschlusskurs 2018 beläuft sich damit auf 5,3 %.

"Wie im Vorjahr haben wir auch im Jahr 2018 unsere Prognose verlässlich erfüllt bzw. übertroffen und die Ertragskraft und Dynamik unseres hybriden Geschäftsmodells erneut unter Beweis gestellt. Bei unseren strategischen Zielen, die Qualität und Ausgewogenheit unseres Portfolios weiter zu steigern und Wachstum zu generieren, sind wir ein gutes Stück vorangekommen. In allen Segmenten konnten wir unsere Immobilienkompetenz demonstrieren, insbesondere bei der Like-for-like-Steigerung der Mieteinnahmen im Commercial Portfolio um 2,7 %, der deutlich verringerten ...

