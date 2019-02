Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat im Zuge der Vorlage des Geschäftsergebnisses 2018 seine Pläne für die Abspaltung der Augenheilkunde-Sparte Alcon konkretisiert. Alcon soll in Form einer Ausschüttung per Sachdividende an die bisherigen Aktionäre abgetrennt werden. Für je fünf Novartis-Aktien erhalten die Anteilseigner eine Aktie von der Augenheilkunde-Division (gleiches gilt für die American Depositary Receipts, ADRs). Die Transaktion soll im zweiten Quartal 2019 vollzogen werden. Voraussetzung ist, dass die Aktionäre auf der Generalversammlung von Novartis am 28. Februar 2019 zustimmen. Dies dürfte aber wohl eher Formsache sein. Erst im Jahr 2010 erwarb der Schweizer Pharma-Konzern die Mehrheit am Geschäft vom Konsumgüter-Hersteller Nestlé. Im Juni vergangenen Jahres veröffentlichte Novartis die Pläne zur Abspaltung. Die Augenheilsparte erzielt rund 14 Prozent des Jahresumsatzes von Novartis.

