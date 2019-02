Die Strabag-Tochter Züblin International GmbH Chile SpA konnte den Vertrag mit Mina Candelaria Subterránea für weitere vier Jahre verlängern. Die Auftragssumme beträgt 65 Mio. Euro. Die Tagebau- und Untertagemine Candelaria in Copiapó in der Region Atacama, 650 km nördlich der Stadt Santiago, versorgt einen Konzentrator vor Ort mit 75.000 t Kupfererz pro Tag. Strabag CEO Thomas Birtel: "Wir sind seit 14 Jahren in Chile tätig und haben die Ressourcen und Prozesse in jedem der Projekte, an denen wir beteiligt waren, optimiert. Die Verlängerung des Vertrags mit Mina Candelaria Subterránea ist ein Beweis dafür und macht uns stolz."

