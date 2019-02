Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

der Auftakt ins Jahr 2019 verlief für die Börsen durchweg positiv. Die großen Indizes konnten im Januar ohne große Schlagzeilen deutlich zulegen. Dass auch in Zeiten von automatisiertem Computerhandel und allem erdenklichen technischen Schnickschnack noch menschliche Emotionen Aktienkurse beeinflussen können, musste zuletzt Wirecard erfahren. Konkret:

Zwei Mitarbeiter im fernen Singapur trugen ihre Privatfehde mit in die Firma. Der eine schwärzte den anderen bei der Rechtsabteilung an, so Vorstandschef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...