Aktie im Fokus - BASF

Die Aktie des DAX-Konzerns BASF notierte am 10. Dezember 2018 auf einem Verlaufstief von 57,35 Euro. Das Wertpapier erholte sich seitdem bis auf ein Zwischenhoch vom 31. Januar 2019 von 66,62 Euro. Ausgehend von diesem Kursverlauf wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten.

Die Widerstände wären bei 66,62 Euro, 68,80 Euro, 70,15 Euro und 72,34 Euro auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 63,08 Euro, 61,99 Euro und 60,89 Euro in Betracht. Die Experten von Bernstein ergaben ein Ziel von 71,00 Euro. Dieses Kursziel spricht in erster Linie einen nochmaligen Test des Verlaufshochs vom 02. November 2018 bei 70,91 Euro an.

