Im vorigen Jahre haben deutsche Aktiengesellschaften erstmals knapp über 50 Milliarden Euro an ihre Anleger ausgeschüttet. Für 2019 stehen die Vorzeichen gut, dass die Aktionäre noch mehr bekommen. Wie sehen die Prognosen aus?Mit Siemens und ThyssenKrupp haben in den letzten Tagen die ersten DAX-Unternehmen ihre Dividenden für das abgelaufene Geschäftsjahr ausgeschüttet. Sie sind, ebenso wie Infineon, das am 21. Februar seine Hauptversammlung abhält, so früh dran, weil ihr Geschäftsjahr bereits Ende September geendet hat. Aber so richtig beginnt die Dividendensaison erst im April, wenn die Unternehmen, die am 31.12. 2018 ihr Geschäftsjahr beendet haben, mit ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...