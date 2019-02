Nach dem brutalen Absturz am Donnerstag müssen sich Anleger am letzten Handelstag der Woche neu orientieren. Der Test der wichtigen Unterstützung bei 11.000 Punkten steht an. Investoren haben am Donnerstag viel "Geld vom Tisch genommen", nachdem die Erholung ins Stocken geraten war. Dass sich US-Präsident Donald Trump nicht mit Chinas Staatschef Xi Jinping treffen will, bevor am 1. März das Ultimatum im Handelsstreit ausläuft, hat die Märkte verunsichert. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Der Autozulieferer und Kabelspezialist Leoni streicht nach einem überraschend schwachen Jahresgewinn die Dividende. Der abrupte Managementwechsel aus dem vergangenen Jahr kommt den Elektronikhändler Ceconomy teuer zu stehen. Der Maschinenbauer Isra Vision will seinen Aktionären eine höhere Dividende zahlen. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß