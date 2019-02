Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Sicht zahlreicher Anleger ist hinsichtlich der größten Volkswirtschaft Brasilien in Lateinamerika auf eine Fortsetzung der Rentenreform fokussiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die heutigen Preisdaten für den zurückliegenden Januar würden die Analysten in der Jahresrechnung unverändert zum Vormonat bei 3,8% erwarten. Aktuell würden die Preise im Terminhandel eine Zinserhöhung erst zu Beginn 2020 vorwegnehmen. Die Analysten würden insgesamt von niedrigeren Renditen brasilianischer Anleihen durch geringere Risikoaufschläge ausgehen. (08.02.2019/alc/a/a) ...

