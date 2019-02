Im heutigen Kalender sind zwei betrachtenswerte Veröffentlichungen geplant. Erstens wird der kanadische Arbeitsmarktbericht für Januar am frühen Nachmittag veröffentlicht, so dass man mit einer erhöhten Volatilität auf dem CAD-Markt rechnen muss. Zweitens steht heute sowohl der regelmäßige als auch der verzögerte WASDE-Bericht an, so dass die Getreidehändler auf der Hut sein sollten. 14:30 Uhr | Kanada, Arbeitsmarktbericht (Januar): Nach dem NFP-Bericht aus den USA der ...

