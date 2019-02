Inzell (ots) -



Vom 7. bis 10. Februar 2019 findet die Eisschnelllauf Weltmeisterschaft in Inzell statt. Das herausragende Sportereignis lockt in jeder Saison tausende Besucher in die Max Aicher Arena. Die drei Sportsoldaten der Streitkräftebasis Stabsunteroffizier Joel Dufter, seine Schwester Feldwebel Roxanne Dufter und Hauptfeldwebel Gabriele Hirschbichler hoffen auf eine Medaillenplatzierung. Besonders die Aussichten für Stabsunteroffizier Joel Dufter sehen für die Heim-WM vielversprechend aus, auf Grund seiner vorausgegangenen guten Platzierungen in diesem Winter. Am ersten Wettkampftag verpassten jedoch der Lokalmatador Stabsunteroffizier Joel Dufter im Teamsprint sowie seine Schwester Feldwebel Roxanne Dufter auf der 3000 Meter Strecke mit dem undankbaren vierten Platz knapp das Podest.



