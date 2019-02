Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die positiven Kali-Ausblicke der Konkurrenten Nutrien und Eurochem auf 2019 stützten seine positive Einschätzung des Düngemittelkonzerns, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Konsensschätzungen für 2019 deutlich gesunken seien, könnte K+S die eine oder andere positive Überraschung im laufenden Jahr liefern./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / 08:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-02-08/11:28

ISIN: DE000KSAG888