Berlin (ots) - Großes Staraufgebot u. a. mit Iris Berben, Ruby O. Fee, Maria Furtwängler, Heike Makatsch, Uwe Ochsenknecht, Josefine Preuß und Veronica Ferres



Gestern Abend wurden die Internationalen Filmfestspiele in Berlin eröffnet. Nach dem offiziellen Festakt folgten rund 450 Gäste der exklusiven Einladung von GALA und UFA zur legendären Party ins Luxus Boutique Hotel "SO/ Berlin Das Stue". Die BERLIN OPENING NIGHT zum Auftakt der Berlinale ist eine feste Größe im Veranstaltungsmarathon rund um die zehntägigen Filmfestspiele. Sie fand gestern Abend bereits zum sechsten Mal statt und war Treffpunkt der Top-Riege deutscher Schauspieler/innen und der Medienbrache.



Zu den prominenten Gästen der BERLIN OPENING NIGHT gehörten unter anderem: Iris Berben, Julia Dietze, Ken Duken, Daniel Donskoy, Maria Ehrich, Ruby O. Fee, Veronica Ferres, Maria Furtwängler, Sonja Gerhardt, Hannes Jaenicke, Sibel Kekilli, Herbert Knaup, Heike Makatsch, Misel Maticevic, Barbara Meier, Sönke Möhring, Christine Neubauer, Jimi Blue und Uwe Ochsenknecht, Pheline Roggan, Sila Sahin, Clemens Schick, Karoline Schuch, Nina Süss, Sabin Tambrea, Janina Uhse, Fahri Yardim, Natalia Wörner, Bettina Zimmermann, u.v.m.



Anne Meyer-Minnemann, Chefredakteurin GALA: "Wir haben fantastische Filmschaffende in Deutschland, die auch international von sich Reden machen. Es ist ein riesen Kompliment, dass sich diese tollen Künstler jedes Jahr bei unserer BERLIN OPENING NIGHT versammeln. Deshalb feiern Nico Hofmann und ich hier neben der Eröffnung der Berlinale immer auch unsere Talente - und sie feiern mit uns!"



Nico Hofmann, CEO UFA: "Wie in den vergangenen Jahren war die BERLIN OPENING NIGHT auch dieses Mal wieder ein toller Abend und sehr gelungener Start in die Berlinale, der Lust auf die kommenden zehn Festivaltage macht. Es ist zu einer schönen Tradition geworden, in diesem Rahmen die Top-Kreativen aus der Film- und Medienbranche zusammenzubringen. Mein ganz besonderer Dank geht an Anne Meyer-Minnemann und ihr Team der GALA, die diese Veranstaltung jedes Jahr aufs Neue zu einem außergewöhnlichen und erfolgreichen Abend machen."



Als Partner unterstützten Audi, Dr. Hauschka und Pommery die Veranstaltung.



Honorarfreies Bildmaterial zur Berichterstattung steht zum Download bereit unter: https://cloud.guj.de/index.php/s/A3EBiBcorIBY4La (Passwort:berlin)



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA Frauke Meier Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de



UFA Maja Genowa Tel +49 (0) 331 / 70 60 381 E-Mail: maja.genowa@ufa.de www.ufa.de