ThyssenKrupp-Puts mit 37% Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnten sich die Kursverluste bei der ThyssenKrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001) ausweiten. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die ThyssenKrupp-Aktie fiel am 03. Januar 2019 auf ein Tief bei 14,42 EUR und damit fast auf die Unterstützung bei 14,36 EUR zurück. Danach startete eine Erholung, in deren Verlauf die Aktie an den Widerstand bei 16,57 EUR kletterte. Diese Erholung fand in einem symmetrischen Dreieck statt. Im gestrigen Handel musste der Wert deutliche Verluste hinnehmen und fiel aus dem Dreieck nach unten raus. Die Unterkante dieser Formation verläuft heute bei ca. 15,42 EUR.

Ausblick: Der Rückfall aus dem Dreieck ist als neues Verkaufssignal zu werten. Kurzfristig sollte ThyssenKrupp erneut in Richtung 14,42/36 EUR abfallen. Später könnte es zu weiteren Verlusten in Richtung 13,10 oder sogar 12,56 EUR kommen. Eine Rückkehr in das Dreieck, also ein Anstieg über 15,42 EUR würde das Chartbild allerdings wieder etwas aufhellen. Dann könnte sich der Wert in Richtung 17,20 EUR erholen.

Wer beim aktuellen ThyssenKrupp-Kurs von 14,87 Euro von einem bald eintretenden Kursrückgang auf 14,40 Euro ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Short-Hebelprodukten zu optimieren.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 15 Euro

Der BNP-Put-Optionsschein auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis bei 15 Euro, Bewertungstag 12.3.19, BV 1, ISIN: DE000PZ508W9, wurde beim ThyssenKrupp-Kurs von 14,87 Euro mit 0,74 Euro zum Kauf angeboten.

Wenn die ThyssenKrupp-Aktie in spätestens zwei Wochen auf 14,40 Euro nachgibt, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,89 Euro (+20 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 15,87 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Put auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 15,87 Euro, BV 1, ISIN: DE000CJ9LAQ0, wurde beim Aktienkurs von 14,87 Euro mit 1,05 - 1,07 Euro taxiert.

Bei einem Kursrückgang der ThyssenKrupp-Aktie auf 14,40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der ThyssenKrupp-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 1,47 Euro (+37 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ThyssenKrupp-Aktien oder von Hebelprodukten auf ThyssenKrupp-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de