Die Versicherungsgruppe die Bayerische erweitert ihr Engagement an internetbasierten Angeboten und beteiligt sich an der Travelprotect GmbH in Würzburg. Seit 2004 ist TravelProtect als Mehrfachagent tätig und spezialisierter Anbieter von Online-Reiseversicherungen. Im ersten Schritt übernimmt die Bayerische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...