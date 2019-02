FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen Financial Services beteiligt sich mit 60 Prozent an der Fleetcompany GmbH aus Oberhaching, die in über 70 Ländern weltweit aktiv ist. Die weiteren 40 Prozent der Unternehmensanteile werden von der bisherigen Alleingesellschafterin TÜV Süd Auto Service GmbH gehalten, wie die Volkswagen-Finanzdienstleistungstochter mitteilte.

Die beiden Anteilseigner haben sich darauf verständigt, die Markenneutralität von Fleetlogistics zu erhalten. Ziel ist es, für den Kunden ein komplettes Angebot zu schaffen, in dem Travel- und Fuhrparkmanagement verbunden werden. Zum Kaufpreis wurde von beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.

Im Kontext der Neuausrichtung ist geplant, das Geschäft der Carmobility GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Services AG, an Fleetlogistics zu übergeben. Carmobility ist als unabhängige Fuhrparkmanagementgesellschaft seit 2006 in Deutschland aktiv und verfügte zum Jahresende 2018 über einen Bestand von rund 40.000 Verträgen. Fleetlogistics beschäftigt weltweit rund 360 Mitarbeiter und hat einen Gesamtbestand von rund 200.000 Fahrzeugen.

February 08, 2019

