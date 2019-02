Bei Aixtron stehen am 26. Februar die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Jahr auf der Agenda. Erste Investoren positionieren sich im Vorfeld der Veröffentlichung. Die Aktie steigt und hat mit dem Sprung über die 9-Euro-Marke ein Kaufsignal generiert. Den Rücksetzer bei DAX und Co schüttelt die Aktie unbeeindruckt ab. Bleiben die Bullen am Drücker, könnte die Aufwärtsbewegung in den nächsten Tagen Fahrt aufnehmen.

