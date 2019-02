Der Goldpreis hat sich gut entwickelt, konnte die Marke von 1.300 Dollar hinter sich lassen und zwischenzeitlich sogar den Bereich um 1.320 Dollar markieren.



In den vergangenen Tagen sorgte aber der etwas stärkere Dollar dafür, dass sich die Aufwärtsbewegung bei Gold abgekühlt hat. Doch eine Konsolidierung ist nötig und gut. "Wir wollen nicht mit völlig überhitzten COT-Daten und einer kleinen, parabolischen Bewegung an den Widerstand bei 1.366/1.375 Dollar heran laufen", sagt Markus Bußler. Die Gefahr wäre groß, dass Gold dann erneut abprallen und einen erneuten Umweg nehmen würde. Und daran dürften Investoren kein Interesse haben. Die erste wichtige Unterstützung liegt im Bereich bei 1.300/1.297 Dollar, die zweite Unterstützung liegt rund um die Marke von 1.276 Dollar. Würde Gold unter diese Marke fallen, dann würde Gold wohl zu einer größeren Korrektur ansetzen. Gilt nun: Buy the dip? Die Chancen, dass die Tiefs beim Gold aus dem Herbst nicht mehr getestet werden, hätten sich in den vergangenen Wochen aber deutlich gebessert. "Dadurch, dass Gold höher gestiegen ist, als ursprünglich erwartet, hat sich das Chartbild aufgehellt", sagt Bußler. Das gelte übrigens nicht nur für Gold, sondern auch für Silber. Mittlerweile befinde man sich sogar schon im Anfangsstadium eines Buy-the-dip-Szenarios bei den Edelmetallen. Bei den Goldminenaktien sei die Situation noch etwas komplexer. Bislang lag der Fokus auf Barrick Gold. Die Aktie habe gut performt und die Schwächephase von Beginn des Jahres hinter sich gelassen. Der Fokus schwenke aber allmählich auf Newmont Mining. Die Aktie ist bislang schwächer als Barrick, doch hat in den vergangenen Wochen ebenfalls zugelegt. Gelingt Newmont jetzt ebenfalls der Ausbruch, dann wäre dies ein starkes Indiz dafür, dass auch das Tief bei GDX und HUI hinter uns liegen. Im weiteren Verlauf der Sendung geht es um Atlantic Gold und den Uranproduzenten Cameco. Die Aktie sieht sehr gut aus und der Uranmarkt scheint wieder in Schwung zu kommen. Außerdem gibt es noch einen langfristigen Chart des Goldpreises, der Anlegern Mut machen dürfte.