Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer von 90 auf 86 Euro gesenkt, die Einstufung angesichts des damit immer noch bestehenden Kurspotenzials auf "Outperform" belassen. Die implizierte Bewertung des Pharmageschäfts dürfte angesichts der in den 2020ern bevorstehenden Patentklippe weiter sinken, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern müsse die Investoren überzeugen, dass es auch nach dem Auslaufen des Patentschutzes für wichtige Medikamente Wachstum geben werde./mis/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-02-08/11:53

ISIN: DE000BAY0017