Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wer kürt seine Strapazen der vergangenen Monate? Wer tanzt sich auf dem Eis zum Gewinner? Wer überzeugt die Juroren Katarina Witt, Judith Williams, Daniel Weiss und Cale Kalay und die Zuschauer? Sarah Lombardi, Sarina Nowak und John Kelly kämpfen am Sonntag, um 20:15 Uhr, live in SAT.1 um den Sieg bei "Dancing on Ice".



Sarah Lombardi: "Ich habe die Liebe zum Eis entdeckt und gemerkt, dass mein Herz stärker ist als mein Kopf. Ich war in meinem Leben oft die ewige Zweite, aber ich habe nie aufgegeben. Mit dem Sieg hätte ich es dann endlich geschafft mal die Erste zu sein."



Sarina Nowak: "Jeder möchte gerne gewinnen, wenn er im Finale ist. Aber alleine, dass ich im Finale stehe hätte ich niemals gedacht. Da ist ein Mädchentraum in Erfüllung gegangen."



John Kelly: "Ich gewinne, wenn ich Liebe rüberbringe und alle glücklich sind. Ich bin sehr stolz und sehr zufrieden mit mir selbst, weil ich weiß, vom ersten bis zum letzten Tag habe ich mein Bestes gegeben. Damit kann ich sehr gut schlafen."



Drei Finalisten, zwei Küren: Das Finale verlangt von den drei "Dancing on Ice"-Promis die doppelte Leistung auf dem Eis ab. Mit ihren Profi-Eistanzpartnern müssen jeweils zwei im Tempo unterschiedliche Performances getanzt werden. Ein großes Wiedersehen gibt es am Sonntag mit den bereits ausgeschiedenen Eistanz-Promis, die ein Medley ihrer schönsten Performances tanzen werden. Für ein rundum zauberhaftes Finale sorgt zudem Profi-Eisläufer Wesley Campbell aus dem Ensemble von "Holiday on Ice".



Diese prominenten Eistänzer und Profis kämpfen am Sonntag live um den Sieg:



- Sängerin Sarah Lombardi und Joti Polizoakis, dreifacher Deutscher Meister im Eistanz - Curvy-Model Sarina Nowak und David Vincour, Olympia-Teilnehmer und Profi-Eistänzer - Musik-Star John Kelly und Annette Dytrt, fünffache Deutsche Eiskunstlauf-Meisterin



Ausführliche Informationen zur Show, Interviews mit den Prominenten sowie Bilder zum Download erhalten Sie auf der "Dancing on Ice"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/Dancing-on-Ice



Das Finale von "Dancing on Ice" - Sonntag um 20:15 Uhr live in SAT.1



Hashtag zur Show: DancingOnIceSAT1



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 [89] 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2