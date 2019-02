Die Deutsche Bank hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe die Erwartungen im vierten Quartal erfüllt, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er lobte mit Blick auf die Aktien starkes Cashflow-Potenzial zu einem günstigen Preis./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2019 / 03:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-02-08/12:24

ISIN: LU1598757687