Koblenz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Koblenzer Unterstützungs- und Versorgungskompanie im Sanitätsregiment 2 besiegelte am 7. Februar 2019 als erste Einheit der Region eine schon zuvor tiefe Freundschaft zur Gemeinde Winningen durch eine Patenschaft.



190207_Patenschaft 6SanRt2 Winningen_Bannert_62:



BU: Bürgermeister Eric Peiter und Major Uwe Sigmund mit der Weinkönigin und Weinhex von Winningen bei der Übergabe der Patenschaftsurkunde



In den vergangenen Jahren verband die Kompanie eine positive und von gegenseitigem Respekt und Verständnis geprägte Zusammenarbeit mit dem an der Mosel gelegenen Weindorf.



"Es war ein von beiden Seiten getragener Wunsch, zusammen zu kommen, um diese gewachsene Freundschaft zu besiegeln", betonte der Bürgermeister der Winninger Gemeinde, Eric Peiter, in seiner Festansprache. Diese Entscheidung wurde im Dezember 2018 einstimmig im Ortsrat beschlossen. Dies beweist den hohen Stellenwert der Bundeswehr in der Ortschaft.



Sichtbares Zeichen zwischen Bundeswehr und Bevölkerung



"Ich freue mich schon jetzt auf einen regen Austausch mit der Gemeinde, um das Verhältnis von Bundeswehr und Bevölkerung zu stärken. Durch die Besiegelung dieser besonderen Patenschaft setzen beide Seiten ein sichtbares Zeichen; es tut gut, hier zu sein", ist Major Uwe Sigmund, Kompaniechef der Unterstützungs- und Versorgungskompanie, sicher.



190207_Patenschaft 6SanRt2 Winningen_Bannert_42: BU: Ausschank des Winninger Weins durch Winniger Damen in Tracht.



80 angetretene Soldatinnen und Soldaten, geladene Gäste, viele Einwohner des Moselortes Winningen, die Weinkönigin und die Weinhex sind sich einig, dass sich hier zwei gefunden haben, die zusammengehören: "Hier wird Patenschaft zu Partnerschaft", war an diesem Abend die einstimmige Meinung. Nicht zuletzt die typische Bundeswehrerbsensuppe und der Winninger Wein begeisterten beide Seiten und rundeten den gelungenen Festakt ab.



OTS: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122038 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122038.rss2



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst Siglinde Koch Telefon: 0261 869 13311 siglindekoch@bundeswehr.org