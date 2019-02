Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 18,80 auf 18,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Polo Tang untersuchte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie die möglichen Auswirkungen der Einführung des Mobilfunkstandards 5G. Generell hält er sie nach den jüngsten Kursverlusten für eingepreist und die Branche für attraktiv. Bei den Bonnern berücksichtigt er nun höhere Kosten für die Frequenzen./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-02-08/12:43

ISIN: DE0005557508