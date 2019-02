Nach den jüngsten Kursgewinnen haben sich die deutsche Staatsanleihen am Freitag wenig verändert. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stagnierte bei 166,40 Punkte. Am Donnerstag hatte der Bund-Future noch von Konjunktursorgen profitiert und kräftig zugelegt. Die trüber werdenden Wirtschaftsaussichten hatten zuletzt die Renditen immer weiter unter Druck gebracht. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel am Freitag auf 0,107 Prozent und erreichte so den niedrigsten Wert seit Ende 2016.

Gedämpft wurde der Anstieg am Freitag durch robuste Außenhandelsdaten aus Deutschland. Die deutschen Exporte waren im Dezember um 1,5 Prozent im Monatsvergleich gestiegen. Analysten hatten zwar einen Zuwachs erwartet, aber nur um 0,4 Prozent. In den USA stehen am Nachmittag keine Konjunkturdaten auf dem Kalender./jsl/jkr/mis

ISIN DE0009652644

AXC0131 2019-02-08/12:48