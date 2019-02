Die DZ Bank hat die Aktie von Leoni nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 38 auf 24 Euro gesenkt. Nach der Gewinnwarnung des Autozulieferers und Kabelspezialisten habe er seine Schätzungen für 2019 und die Folgejahre deutlich reduziert, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die scheinbar geringe Sicht in die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie fehlende Details zum angekündigten Strategie-Programm belasten seiner Meinung nach nachhaltig das Sentiment./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / 11:46 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2019 / 11:50 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

