München (www.fondscheck.de) - Neue ETFs, die seit kurzem an der Deutschen Börse gehandelt werden, fokussieren sich auf die Themen Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.WisdomTree, Emittent börsengehandelter Fonds (ETFs) und Produkte (ETPs), habe gemeinsam mit der Nasdaq und der Consumer Technology Association (CTA) einen ETF aufgelegt, der Anlagechancen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) bieten solle. Der thesaurierende WisdomTree Artificial Intelligence ETF (ISIN DE000A2N7NJ6/ WKN A2N7NJ) weise laufende jährliche Kosten in Höhe von 0,40% auf. Er bilde den Nasdaq CTA Artificial Intelligence-Index nach, der weltweit derzeit 52 Werte umfasse. Der Index könne halbjährlich angepasst werden, um neu entstehende KI-Trends und in den Markt eintretende Unternehmen zu berücksichtigen. ...

