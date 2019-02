Rohstoffbrief.com fasst jeden Freitag die wichtigsten News aus der Welt des Mining und der Rohstoffe kompakt zusammen. Zu den Themen heute zählen Vale, der Silbermarkt, Nordgold, Palladium, Voestalpine und ArcelorMIttal, Goldplay Exploration, der Aktienmarkt im Januar, Stimmen zum Goldpreis und vieles mehr.

Silver Institute blickt optimistisch auf 2019

Das Silver Institute hat sich diese Woche zu den Markttrends 2019 geäußert. Nach einem schwierigen vergangenen Jahr sehe es für Silber nun besser aus. Wegen der Volatilität an den Aktienmärkten dürften Investoren nach alternativen Anlagemöglichkeiten suchen, so das Institut. Dies sollte die Investmentnachfrage nach Silber antreiben. Gefragt seien demnach Silbermünzen und ETPs. Bei Letzteren erwartet das Silver Institute für dieses Jahr Zuflüsse von 8 Mio. Unzen, womit fast die gesamten Abflüsse des vergangenen Jahres kompensiert würden. Das langsamere Vorgehen der US-Notenbank Federal Reserve spiele bei der besser erwarteten Silbernachfrage ebenfalls eine Rolle. Das Silver Institute geht davon aus, dass die Nachfrage 2019 generell auf mehreren Beinen steht. So soll die industrielle Nachfrage, die für etwa 60% der gesamten Nachfrage steht, leicht zulegen. Ein wichtiger Faktor sei dabei die Photovoltaikindustrie. Auch für die Schmucknachfrage erwartet das Silver Institute ein solides Jahr. Da die Silberminenproduktion fällt und das Angebot an Altsilber nur leicht zulegen soll, wird der globale Silbermarkt laut Einschätzung des Silver Institute in diesem Jahr ausgeglichen sein.

Dammbruch in Brasilien: Gab es eine Warnung?

Für das Vale-Management sieht es nach dem Dammbruch auf der Eisenerzmine Córrego do Feijão nicht gut aus. Die Umweltbehörde hat dem Unternehmen vorerst den Betrieb von Staudämmen untersagt. Nach dem Dammbruch hatte die brasilianische Polizei zwei Mitarbeiter des TÜV Süd verhaftet. Ein Bericht des Wall Street Journals und von TV Globo entlastet aber nun den Technischen Überwachungsverein. Demnach hatte der TÜV schon vor Monaten den Konzern vor defekten Abflüssen und Unregelmäßigkeiten bei den Wasserstandssensoren gewarnt. Die Abflüsse hätten nicht richtig funktioniert. Sollte der Bericht stimmen, dürfte es für das Vale-Management noch kritischer werden. Die Preise für Eisenerz haben unterdessen mit 86,65 Dollar je ...

